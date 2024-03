Caos passaporti | sfumati viaggi per 300 milioni Ecco i tempi di attesa città per città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Nel biennio 2022-2023 agenzie dio e tour operator hanno visto sfumare almeno 300di ricavi, pari a circa 167mila, perché i clienti non erano riusciti ad avere in tempo utile il passaporto. Questa la stima fatta da Astoi Confindustria, Federazione Turismo Organizzato - Confcommercio (Fto), Fiavet - Confcommercio, Aidit Confindustria, AssoConfersercenti e Maavi Conflavoro Pmi. Per non dire dei danni per le imprese che non riescono a mandare manager e tecnici in gito per il mondo. E’ passato oltre un anno dai primi allarmi sul temama nulla sta cambiando; anzi, se possibile le cose peggiorano. E a Mestre, Fano e Merano si prende appuntamento per il 2025 mentre a Potenza si fa tutto in meno di una settimana. In ...