Cantù | è il momento della verità Cagnardi | Stiamo arrivando

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Serie A2 di basket si appresta a vivere momenti intensi con la quarta giornatafase a orologio. Le squadre lombarde, Urania Milano, Juvi Cremona, Treviglio,, Orzinuovi e Vigevano, sono pronte a scendere in campo in incontri chiave per il prosieguo del campionato. Tra le partite in programma, spicca quella del Wegreenit Urania Milano che, domani alle ore 20:30, ospiterà l’Agribertocchi Orzinuovi al PalaLido Allianz Cloud di Milano. Per Milano serve continuità di risultati, mentre i bresciani lottano per la salvezza e si affidano agli strabilianti numeri di Grant Basile. Il 3 marzo vedrà una serie di sfide impegnative per le altre squadre lombarde. Il Gruppo Mascio Treviglio affronterà l’Umana Chiusi al PalaFacchetti di Treviglio e la Ferraroni Juvi Cremona se la vedrà con l’UEB Gesteco Cividale al PalaRadi di Cremona, entrambe alle ...