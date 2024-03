Candele | cori e applausi Le immagini del funerale di Navalny

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Ricorderemo a lungo e non ci arrenderemo”. Nella chiesa della Madre di Dio, dove si è radunato un migliaio di persone per salutare la bara dell'oppositore russo Alexei Navanly, morto in un carcere siberiano a febbraio scorso, una donna distribuiscealla gente. La coda si è già allungata per due chilometri, dicono i giornalisti russi di Sota Vision, i cui video mostriamo in questa pagine. La gente canta in coro il nome di Alexei. "Na-val-ny, Na-val-ny", hanno scandito i presenti, che hanno accolto la bara con un applauso. Alcune persone cantano "Putin è un assassino" Secondo Ostorozhno Novosti, la polizia ha controllato, anche con pattuglie a cavallo, l'intera area dove, denuncia il media indipendente, si registrano problemi con la rete Internet. Il team diha esortato i sostenitori che non ...