(Di venerdì 1 marzo 2024) Da una parte unaelettorale già entrata nel vivo, quella del centrosinistra che apre “L’officina di Paolo“ a sostegno della candidatura di Paolo Bosisio. Dall’altra il candidato Giovanni Sartori, attuale primo cittadino, che sta aspettando ancora il via libera da parte delle segreterie provinciali, ma che conferma la propria volontà di tentare il bis. È lo stesso candidato del Carroccio a chiarire la situazione: "Di fronte alle recenti informazioni distorte circolate, sento il dovere di chiarire la mia posizione soprattutto nei confronti dei miei cittadini – spiega Sartori –: mi candido con determinazione per il secondo mandato. Il mio partito, a livello provinciale e regionale, sostiene con forza la mia candidatura. La sede cittadina della Lega è pronta ad accogliere chiunque voglia condividere idee. Stiamo intensificando i nostri sforzi, mantenendo però ...

Campagna a due velocità. Il sindaco in lista d’attesa: Giovanni Sartori (Lega) punta al bis, ma non ha ancora il via libera degli alleati. Intanto il candidato di Pd e lista civica, Paolo Bosisio, è già entrato in partita.ilgiorno

Messina, continua la Campagna anti-morosi: Arisme invia 400 atti di diffida: L’Arisme ha dovuto attuare una vera e propria crociata contro i morosi, visto l’altissimo numero di chi non paga. L'Agenzia gestisce ben 17 botteghe di categoria C3 e quattro studi professionali categ ...messina.gazzettadelsud

Antonella Di Massa, il giallo dell'ultimo video: «Fuggiva». Due testimoni: «Si stava nascondendo». Si indaga per omicidio: Da che cosa o da chi si sentiva inseguita Antonella Quali fantasmi la perseguitavano Perché si è improvvisamente allontanata da casa Ed ancora, quando e come è mortailmessaggero