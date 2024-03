Cambiaghi | «Inter Women per me è famiglia! Circondata da tifosi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) Michela, attaccante dell’anche lei presente all’Store Castello di Milano, ha parlato del club nerazzurro e dei suoi. CIRCONDATI DA NERAZZURRO – Michelaparla dei nuovi rinforzi dell’, arrivate durante il mercato di gennaio, e di cosa rappresenta per lei il club nerazzurro: «Io da guida turistica per le nuove arrivate? In realtà non tanto, ma con il fatto che lei è qui da anni spesso è lei che mi consiglia. Per me l’è una famiglia, la mia famiglia èista e sono sempre statadaisti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...