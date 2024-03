Calzona si prende il Napoli | spiragli positivi per il futuro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilpotrebbero anche andare avanti insieme nella prossima stagione: il tutto passa da un obiettivo importante Ilpotrebbero anche andare avanti insieme nella prossima stagione: il tutto passa da un obiettivo importante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico dovesse conquistare il quarto posto e quindi l’ingresso in Champions avrebbe il rinnovo garantito. La vittoria contro il Sassuolo ha ridato speranze a squadra, società e tifosi.

Incredibile beffa finale per il Napoli a Cagliari: vantaggio di Osimhen, ma al 96? Luvumbo pareggia sull’ultima azione. Punto prezioso per i sardi. CALCIO ... (napolipiu)

dopo il pareggio avvenuto con il Cagliari , nella giornata del 26 febbraio si è tenuto un prolungato in contro a Castel Volturno tra il tecnico Francesco ... (dailynews24)

Corriere dello Sport – Calzona riprende il Napoli , 4-3-3 chiaro : riaggressione alta e squadra ordinata L’edizione odierna del quotidiano, ha spiegato in ... (forzazzurri)

CDS - Dal Gegenpressing alla semplicità, tutte le sfumature del Napoli di Calzona: NAPOLI - Il Corriere dello Sport mette in evidenza i dettami tattici che Calzona sta cercando di imprimere al Napoli ... che per una ventina di minuti s’era preso il pallone e lo aveva tenuto per sé.napolimagazine

Calzona ha caricato i suoi ragazzi – ” Voi siete forti e lo sapete bene, quindi dobbiamo credere nella rimonta”: Francesco Calzona ha, perciò lavorato in piena serenità, senza prediligere la voce grossa. Il tecnico non ha voluto imporre nulla e si è appropriato della squadra con il dialogo, sperando nella ...pianetazzurro

Da 0 a 10: la mini bomba di ADL, il retroscena di Calzona su Cagliari, la ‘truffa’ Osimhen e la nascita di un nuovo titolare: Il Napoli vince e domina sul campo del Sassuolo: tripletta per Osimhen, doppietta per Kvaratskhelia e gol di Rrahmani. Convincono Anguissa e Lobotka ...tuttonapoli