Calzona riprende il Napoli | 4-3-3 chiaro | riaggressione alta e squadra ordinata

Incredibile beffa finale per il Napoli a Cagliari: vantaggio di Osimhen, ma al 96? Luvumbo pareggia sull’ultima azione. Punto prezioso per i sardi. CALCIO ... (napolipiu)

Napoli, guai a centrocampo: infortunio per Cajuste, è emergenza con il Barcellona: Il Napoli può riprendere la settimana di lavoro con un umore totalmente differente rispetto agli ultimi giorni. Infatti il post Cagliari è stato complicato, considerando quel pareggio maturato all'ult ...calciomercato

Napoli, Calzona in conferenza: “Finché la matematica non ci condanna! Su Osimhen voglio dire una cosa…”: E’ difficile ma dobbiamo giocarcela con tutti. Osimhen aveva bisogno di riprendere il ritmo, non rinuncerò mai a giocatori come lui e Kvara. Posso anche decidere di cambiarli per mantenere l’intensità ...gonfialarete

Calzona maestro di coerenza, lontano dalla presunzione di Garcia (Corbo): Calzona maestro di coerenza ... C’è questa possibilità. Osimhen aveva bisogno di riprendere i suoi ritmi, si è messo subito a disposizione, mi ha chiesto due volte di essere cambiato. Anche Kvara me ...ilnapolista