Calzona non ha fatto la voce grossa | ha puntato sulla coscienza dei calciatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Napoli sembra davvero rinato dopo l’arrivo di. Almeno a vedere la partita contro il Sassuolo sembra che siano tornati la spensieratezza e l’allegria di giocare che erano parte fondamentale dell’anno dello scudetto. Il Corriere dello Sport scrive che per questoha lavorato in punta di piedi e senza urlare La tattica diha taciuto, non ha imposto “verbi”, non ha introdotto dogmi, si è appropriato del Napoli evitando di far la, come pure qualcuno invocava: e al posto del dialogo, ha lasciato che isi facessero trascinare dalle proprie coscienze. «Voi siete forti e lo sapete». Poi, sguardi complici, confessioni mai avvolte nella “sacralità” di un rito: passeggiando tra i fili d’erba si può sempre scorgere un ...