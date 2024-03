Calzona ha trovato la cura | le due mosse che hanno ridato certezze al Napoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) La roboante vittoria contro il Sassuolo, hanuove forze al, anche e soprattutto grazie all’immediato apporto di mister. La vittoria è forse la miglior medicina nello sport e anche ilnon fa eccezione. Già, perché il successo per 1-6 sul campo del Sassuolo ha improvvisamente riacceso l’entusiasmo attorno alla squadra azzurra. Serviva una prestazione convincente, che desse vibrazioni di vecchio, per scuotere l’ambiente. E così è stato a Reggio Emilia. Grande merito dell’elettroshock a cui sono stati sottoposti i campioni d’Italia va dato al nuovo allenatore della squadra partenopea, Francesco. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea come il mister abbia riportato serenità all’interno dello spogliatoio del...

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona , è apparso in conferenza stampa al termine della sfida con il Cagliari. Il Napoli, reduce dal pareggio in Champions ... (napolipiu)

Osimhen è tornato, Napoli sogna la rimonta Champions: Una nuova disponibilità. Pesa, molto, anche il rapporto nato con Francesco Calzona due anni fa. Osimhen è un tipo assai riservato e chiuso: con Ciccio e Sinatti si è trovato a meraviglia. Calzona lo ...ilmattino

Sky, Marchetti: "Nella partita contro il Sassuolo si sono rivisti sprazzi di Spalletti”: Certo è troppo presto per dire che tutto è passato, che la situazione si è normalizzata e che Calzona ha trovato la chiave giusta. Anche perché il Sassuolo oggi non rappresenta un grande banco di ...tuttonapoli

IL COMMENTO - De Paola: "Calzona l'istruttore migliore per ripartire, la Champions per il Napoli è ancora possibile": Paolo Del Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: “Se credo più al Napoli in Champions League o in Europa League Io alla Champions ci credo e no ...napolimagazine