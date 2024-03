Calendario F1 2024 | tutte le date Quando si corre a Imola e Monza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Parte il mondialedi Formula 1, uno dei più attesi. Nel weekend si disputa il Gran premio del Bahrain con la gara in programma sabato 2 marzo e non di domenica per rispetto dell’inizio del Ramadan. Sarà la prima prova del nove sulla bontà dei vari progetti e sul vantaggio che avrà conservato Red Bull dalla passata stagione. Ilpoi si snoderà attraverso 24 gare totali con la sua fine l’8 dicembre con il Dran premio di Abu Dhabi. L’Italia sarà di scena con due circuiti, quelli tradizionali: appuntamento aper il Gran premio dell’Emilia Romagna il 19 maggio e poi aper il Gran premio d’Italia il primo settembre. Ilavrà una sua continuità fino a luglio con i primi 14 Gp, poi sosta estiva fino a fine agostosi riprenderà dall’Olanda per gli ...