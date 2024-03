Calendario atletica oggi | orari Mondiali indoor 2024 | programma 1° marzo | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)venerdì 1°incominciano idileggera. L’Italia proverà a essere protagonista nella giornata d’apertura a Glasgow (Gran Bretagna), visto che scenderanno in pedana alcuni azzurri di primissima fascia. Leonardo Fabbri e Zane Weir lotteranno per le medaglie nella finale diretta del getto del peso. Chituru Ali e Samuele Ceccarelli cercheranno di ben figurare sui 60 metri, l’ingresso in finale non sarà semplice al cospetto di Noah Lyles e compagnia cantante. Catalin Tecuceanu sarà impegnato nelle batterie degli 800 metri, forte della miglior prestazione mondiale stagionale; sarà affiancato da Francesco Pernici. Ayomide Folorunso prenderà parte ai 400 metri (batterie ed eventuale semifinale). Sveva Gerevini nel pentathlon, Eloisa Coiro sugli 800 metri, ...