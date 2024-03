Calciomercato Monza | chi vuole Di Gregorio? Ecco le pretendenti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024), per il portiere Dila concorrenza aumenta.cosa filtra sul futuro del portiere? Le grandi prestazioni di Michele Dinon sono passate inosservate e adesso tante big di Serie A, tra cui il Milan, puntano il portiere per la prossima stagione. Non solo, per quanto concerne l’estremo difensore del, risulta anche l’interesse soprattutto di Juventus ed Inter. Non è da escludere un botta e risposta da parte delle dirette concorrenti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.