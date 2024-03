Calciomercato Milan | Joshua Zirkzee prima con l’Olanda Reijnders

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’attaccante del Bolognaè stato convocato per lavolta nel. Contatti conper un passaggio al? Un obiettivo di mercato delconvocato per lavolta dal. Stiamo parlando di, attaccante classe 2001 protagonista di una stagione molto positiva con il Bologna di Thiago Motta. Il numero 9 rossoblù ha ricevuto dunque un bel premio da parte del ct degli Oranje, Ronald Koeman. Un legittimazione importante per le prestazioni offerte sin qui da parte dell’ex Bayern Monaco. autore d 9 reti e 3 assist in 25 presenze in campionato, di cui 24 da titolare. Un sogno che si realizza,è pronto ad indossare per lavolta ...