Calciomercato Milan – Il Manchester United piomba su De Zerbi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roberto De, ex tecnico del Sassuolo, sta svolgendo un grande lavoro in terra inglese alla guida del Brighton. L’allenatore italiano ha portato per la prima volta il club alla fase finale di una competizione europea. Il suo nome orbita...

Calciomercato Milan , ecco la decisione nei confronti di Maignan , Theo Hernandez e Leao. addio rossonero in arrivo? Come riportato dalla Gazzetta dello ... (calcionews24)

Lazio-Milan, rigore chiesto da Sarri per un contatto tra Maignan e Castellanos: cosa è successo: Mercoledì 21/2 Giovedì 22/2 Venerdì 23/2 Sabato 24/2 Domenica 25/2 Lunedì 26/2 Martedì 27/2 Mercoledì 28/2 Giovedì 29/2 Venerdì 1/3 Sabato 2/3 Domenica 3/3 Lunedì 4/3 Martedì 5/3 Mercoledì 6/3 Giovedì ...repubblica

DIRETTA - Lazio - Milan 0-0: Luis Alberto dalla distanza, Maignan blocca: 35' Pellegrini devia in angolo la conclusione di Pulisic: calcio d'angolo in favore del Milan, di cui si occupa Florenzi. 33' Progressione di Gila in avanti, poi chiama in causa Zaccagni: il numero 20 ...lalaziosiamonoi

DIRETTA - Lazio - Milan 0-0: Loftus-Cheek duro su Vecino, calcio di punizione: 22' Va Florenzi: la barriera della Lazio mura la conclusione. 21' Intervento di Vecino su Loftus-Cheek e calcio di punizione in favore del Milan. 20' Luis Alberto dalla distanza, ma la palla viene ...lalaziosiamonoi