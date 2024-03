Calciomercato Milan | addio a Maignan | Theo Hernandez e Leao La situazione

(Di venerdì 1 marzo 2024), ecco la decisione nei confronti dirossonero in arrivo? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilha già deciso quale sarà il futuro dei vari big. La società rossonera, con Zlatan Ibrahimovic in testa, li considera tutti incedibili e glielo ha comunicato personalmente in questi giorni aello. Addii? Soltanto quando si presenterà l’offerta irrinunciabile stile Tonali.

Gerry Cardinale, ha ordinato di intervenire in tutto il Milan . Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' occhio al Calciomercato . E le cessioni... (pianetamilan)

Juve, Thuram piace ancora, ma il Nizza è una bottega cara: Come riportato da "Calciomercato.com", il club bianconero non ha smesso di seguire il giocatore, conscio, però, del fatto che concludere l'affare non sarà facile dal punto di vista economico. Se ...tuttojuve

Sacchi: "A volte il Milan dà l’impressione di non saper stare in campo. Leao Deve giocare per la squadra e con la squadra": È ufficiale: nel calcio italiano arbitra la televisione. Di qui la spiegazione didascalica alla serie dei rigorini che moltiplicano le polemiche e accentuano la sfiducia nei confronti dei fischietti d ...informazione