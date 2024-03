Calciomercato | Liverpool Salah fra Arabia e rinnovo | se resta via Diaz

(Di venerdì 1 marzo 2024) I Reds sperano di trattenere l'egiziano, in scadenza nel 2025(INGHILTERRA) - Il mercato delper la prossima stagione ruota tutto attorno a Mohamed. L'egiziano, secondo i media inglesi, sarebbe sempre più tentato dal trasferimento inSaudita. Il quasi 32enne attaccan

Le ultime sull’interesse del Real Madrid per Virgil Van Dijk del Liverpool dopo l’addio di Jurgen Klopp. I dettagli Momento di incertezza in casa Liverpool ... (calcionews24)

Sul giocatore, in scadenza nel 2025, anche Psg e Bayern TORINO - Il Liverpool monitora la situazione di Federico Chiesa . Secondo gli inglesi di "HITC", i ... (ilgiornaleditalia)

Juve: non solo Gudmundsson. Nel mirino entra un altro gioiello del Genoa: Il nome di Albert Gudmundsson è da tempo presente sulla lista della spesa della Juventus. L`attaccante islandese del Genoa è una delle alternative più concrete.calciomercato

La Premier League guarda in Serie A: Barella e Chiesa nel mirino dei club inglesi: Tuttavia, secondo fonti iberiche, questo intento dell'Inter potrebbe essere vanificato se club come Manchester United, Newcastle o Liverpool riuscissero a convincere sia il giocatore che la stessa ...it.blastingnews

Barella obiettivo numero uno | Inter, tre offerte: quale accetti: L’Inter sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto di Nicolò Barella per blindarlo ulteriormente, al contempo però non mancherebbe pressioni dalla Premier League, come evidenziato da ...calciomercato