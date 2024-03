Calciomercato com – Napoli-Juventus | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 1 marzo 2024) 2024-03-01 09:10:00 Arrivano conferme:sarà uno dei match clou della 27ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio della gara previsto per domenica 3 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Situazioni di classifica diverse per le due squadre, con la Juve che vede allontanarsi l’Inter 12 punti più lontana ma allo stesso tempo mantiene ben saldo il secondo posto, invece ildeve lottare strenuamente per cercare di centrare la zona Champions che oggi appare complicata da raggiungere. Gli azzurri sono reduci dal netto 6-1 conquistato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Juve ha ritrovato la vittoria, in extremis, contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato. LE ULTIME – Francesco Calzona ha ritrovato la coppia più importante, quella composta da Osimhen e Kvaratskhelia ...