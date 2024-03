Calcio Uisp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si sono giocate partite interessanti nel . Vediamo chi ha avuto la meglio e come si sono modificate le varie classifiche. Nella seconda giornata di Coppa Toscana la Ferruzza ha pareggiato per 0-0 in casa del Vico d’Elsa, terza forza nel campionato di Siena, confermandosi in testa al girone con quattro punti proprio insieme ai gialloblù senesi. Seguono poi il Narnali di Prato con tre punti e Usap Poggibonsi e Circolo Agrestone, entrambe senese, ancora ferme a zero punti. Nell’ultima giornata del girone E di A2 il Monterappoli perde per 3-0 a tavolino contro la YBPD United a causa di mancanze organizzative. Una brutta beffa per il Monterappoli che perde dunque i play-off a vantaggio dell’Unione Valdelsa, che è stata inserita nel triangolare con Boccaccio e Brusciana. Il prossimo sarà un fine settimana in cui andranno in scena solo le partite dei gironi A e B di Serie A1. Ecco chi ...