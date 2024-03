Calcio Terza | Terricciola rallenta | ecco La Fornace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pisa 28 febbraio 2024 –– Ilconserva il primato del girone A diCategoria ma i festeggiamenti post vittoria della Coppa Provinciale l’hanno probabilmente un po’ distratta. Il Legoli infatti compie l’impresa e pareggia 1 – 1 sul campo della capolista: ospiti in dieci già alla fine del primo tempo,che ad inizio ripresa trova anche il gol del vantaggio con Iacopini, ma il Legoli non molla e pareggia con Marconcini. Inutili i successivi assalti delperché il risultato di parità non muta sino alla fine. Dunqueche sale a quarantasette punti, a più quattro su Lache però ha una partita in più da giocare. Proprio Labatte 4 – 2il Filettole con i gol di Castelli, Barani, Bernacchi e Maneschi, mentre per i ...