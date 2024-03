Calcio Giovanile | Perignano in testa | Romaiano crede nella salvezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pisa 27 febbraio 2024 – Ultima gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani con tante conferme ai vertici.Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia hanno osservato il turno di riposo. Sabato prossimo i primi saranno a Ghivizzano mentre i secondi in casa contro il Seravezza.Juniores regionali Elite. Il Fratrespareggia 1 – 1 allo Stadio ‘Matteoli’ contro l’Affrico e mantiene ladella classifica a sette giornate dalla fine visto che anche l’inseguitrice Pontassieve non va oltre il pareggio nel posticipo contro il Firenze Ovest (1 – 1). Il San Giuliano rimane penultimo con ventidue punti, ma si rianima vincendo 0 – 1 a Montelupo Fiorentino portandosi a due soli punti dalla: protagonista il portiere Contini. Il Fornacette perde in casa contro la Lastrigiana (0 – 1) e si inguaia in classifica in ...