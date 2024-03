Calcio Giovanile | Monteserra e Pisa Ovest al comando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024)27 febbraio 2024 – Risultati eclatanti nei campionati provinciali per le squadrene impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Lene a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini vince 0 – 2 a Ponsacco e con il suo quarto posto è la migliorena. Il San Frediano perde 0 – 1 in casa contro il Barga penultimo. Poker del Forcoli che vince 4 – 0 contro il Polo Lucchese. La Pecciolese ha riposato mentre il Castelfranco ha conquistato un bel pareggio contro la forte squadra ospite della Valle di Ottavo. Nella categoria Allievi il Perignano vince 0 – 3 sul campo del Polo Lucchese ed accorcia sulle prime. Migliarino Vecchiano sconfitto 1 – 3 in casa dal real Academy Lucca, Santa Maria a Monte pareggia a Montecarlo (1 – 1). Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Fornacette batte 3 –0 il ...