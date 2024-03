Calcio femminile C Jesina | sette partite addorbabili | l’obbligo di fare punti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) In casa contro Venezia poi trasferta a Perugia prima del doppio turno casalingo contro Spal e Treviso. Ancora in viaggio verso Trieste ed ancora Chieti e Venezia 1985 al Cardinaletti JESI, 01 marzo 2024 – Inizia con la gara casalinga del Cardinaletti, domenica 3 marzo ore 14,30, una serie di, che dovranno servire allaper fared uscire dalla zona play out della classifica. Primo impegno contro Venezia, 4° in classifica, e poi tutti scontri diretti, sulla carta abbordabilissimi: trasferta in casa del fanalino di coda Perugia ancora a 0; recupero con la Spal (mercoledì 13 marzo ore 17 al Carotti) e in casa contro la penultima della graduatoria Treviso. Infine trasfertta in casa della Triestina per concludere con il doppio turno casalingo ospitando Chieti e Venezia ...