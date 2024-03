Calcio Eccellenza Muggiò | meglio senza guida Al terzo esonero si vince

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per vedere due vittorie di fila delbisogna tornare a inizio stagione quando la squadra allora allenata da Francesco Natobuono fu protagonista di una partenza sprint che gli permise di stazionare in vetta dalla seconda alla quinta giornata. Poi il calo, ad un certo punto verticale, fino al decimo posto nel girone di andata, poi giù al 12esimo nel girone di ritorno a ridosso della zona playout quando a inizio campionato le ambizioni erano dire e salire in serie D. In quel momento seduto sulla panchina dei gialloblù c’era Stefano Di Gioia, pure lui esonerato a metà febbraio. Che si fa? Scelta drastica, forse coraggiosa, probabilmente temporanea che però si sta trasformando in definitiva. Nienteallenatore dell’anno e promozione del preparatore tecnico Davide Draisci a ruolo di trainer. Risultato? Due vittorie di ...