Calcio donne serie B | domenica torna il campionato L’ostacolo Genoa per la squadra di Eracleous Nocchi e Diaz Ferrer a fianco di bomber Razzolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) AREZZO L’Arezzofemminile vuolere a fare punti dopo due sconfitte consecutive contro Chievo e Lazio. Il tecnico amarantoha avuto tempo per lavorare sul campo e preparare al meglio il prossimo impegno: ildiB, infatti, è stato fermo lo scorso fine settimana per la pausa nazionali.però sia fare sul serio e l’avversaria non è delle più morbide: al centro sportivo di Castiglion Fibocchi, visto che anche la Ss Arezzo giocherà questo turno in casa domani sera, arriva infatti ilsesto in classifica e capace, due giornate fa, di bloccare sul pari proprio la Lazio. L’Arezzo punterà sul fattore campo e cercherà di registrare una difesa che negli ultimi cinque turni è riuscita a mantenere la porta ...