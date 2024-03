Calcio Dilettanti | la Sestese ad Uliveto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pisa 1 marzo 2024 – Big-match per l’Urbino Taccola in Promozione in questa ottava giornata del girone di ritorno. Allo Stadio Comunale ‘Taccola’ diTerme arriva lacapolista con cinquantaquattro punti insieme al San Miniato Basso, dunque obbligata a vincere. Ma i biancorossi pisani stanno bene, sono in un periodo di ottima forma e proveranno a fare lo sgambetto alla corazzata fiorentina. Anche perché il sesto posto con trentatre punti può essere migliorato ed è possibile accorciare sul Belvedere terzo in graduatoria. Si gioca alle ore 15.priva dello squalificato Biondi. In Prima Categoria importante derby allo Stadio ‘Parra’ (ore 15) che vede di fronte i padroni di casa del San Frediano e gli ospiti del San Giuliano. Un derby importante non tanto dal punto di vista del campanile quanto e soprattutto per la ...