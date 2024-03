Calcio a 5 | calciatore picchia l’arbitro dopo la partita | 9 anni di Daspo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) E’ arrivato undi 9al32enne di Acireale per l’aggressione ad un arbitro al termine di unadia 5 disputata in un campetto di Lentini tra una squadra locale e una di Acireale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, al fischio finale dellaalcuni spettatori hanno fatto ingresso in campo. Il 32enne, che si trovava tra gli spettatori perché squalificato, ha sferrato un colpo alla nuca al. Ilnon potrà entrare nelle strutture sportive. I dettagli dalla Questura di Siracusa “Ancora una volta è necessario ribadire che ogni forma di violenza non si coniuga con i valori sportivi, che insegnano il rispetto delle regole e la sana competizione e che mai un evento sportivo deve essere preso a ...