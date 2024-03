Caivano | assunti 13 funzionari comunali | tra cui educatori e assistenti sociali

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Comune diha annunciato l’ingresso di 13 nuovinella squadra comunale. L’assunzione è il risultato di un processo di selezione attivato su iniziativa della Commissione Straordinaria, insediatasi di recente per affrontare le carenze amministrative dell’ente. Il benvenuto ai nuoviI nuovi, selezionati per le loro qualificate competenze professionali, L'articolo Teleclubitalia.

Entrano in servizio oggi 13 neoassunti del Comune di Caivano: Sono state assunte oggi dal Comune di Caivano 13 nuove unità di personale, a seguito della selezione effettuata dalla Commissione Interministeriale Ripam, su richiesta della Commissione Straordinaria ...ansa

Camorra di Caivano, diventano definitive le condanne per la mala del Parco Verde: Mala di Caivano, stop definitivo della Cassazione alla Procura. Si è chiusa ieri definitivamente l’inchiesta che ha visto coinvolti boss e ras dei Sautto-Ciccarelli. Il blitz scattò alla fine del 2019 ...internapoli

Caivano, al Comune arrivano 16 nuove assunzioni: I 16 vincitori della selezione per i profili di istruttore tecnico, assistente sociale ed educatore scolastico sono stati convocati presso la sede del Comune di Caivano, in via Don ...ilmattino