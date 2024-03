Buongiorno! Le parole giuste per augurare una splendida giornata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un buongiorno anche a distanza, anche con semplice un messaggio whattsapp aiuta a cominciare bene la. Come fa Anne Hathaway che al risveglio è talmente bella che non può avere troppi pensieri per la testa. Dedicare un pensiero a un amico, un’amica, un fidanzato o un genitore, un fratello o una sorella è un buon mezzo per partire con il piede giusto. Il messaggio funziona anche se non si è lì accanto, anche se arriva da lontano. Basta scegliere bene le frasi e accompagnarle con un sorriso, un cuoricino, un fiore, o una gif divertente. La frasi belle di buongiorno «Buongiorno principessa!»: il saluto che Roberto Benigni rivolge alla giovane maestra (Nicoletta Braschi) nel film La vita è bella è una delle frasi di buongiorno più belle. Un’idea? Inviare il ...