Bug nel bancomat | preleva 90mila euro in poche ore senza addebiti sul conto ma ora rischia il carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)una ingente somma di denaro, e i soldi non vengono scalati dal. Invece di avvisare la banca, un 24enne di Gand, in Belgio, va avanti con decine di prelievi fino a quando, però, si deve presentare di fronte al giudice con l’accusa di frod*. La storia riportata da Il Mattino riferisce di un ragazzo che, volendo aiutare finanziariamente un amico con la festa del suo matrimonio, hato 1000. Avendo bisogno in realtà di 3000ha aumentato il limite di prelievo della carta notando che sul proprionon era stato addebitato niente. Un bug, dunque, del quale però il ragazzo avrebbe approfittato al punto da eseguire 46 prelievi per un totale diinore usando non solo la propria carta ma anche ...