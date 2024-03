Bucchi | “L’anno scorso il Napoli ha fatto un capolavoro”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ex attaccante delCristianha rilasciato un’intervista al sito www.tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue dichiarazioni: “La stagione della squadra partenopea un po’ me l’aspettavo. Sono gli effetti di chi riesce in una grande impresa. Allo scudetto mancava da tanto e quelli vinti prima erano stati vinti con Maradona.è statoun grande”. Visto da fuori: che è successo al? “Entrano in ballo tante situazioni. La cessione di un giocatore molto forte come Kim, alcuni giocatori che sono stati infortunati e una forma non ottimale di Kvaratskhelia. Quando la squadra non rende ci si aggrappa alle individualità e se non vanno neanche queste diventa tutto più complicato”. Non solo il ...