Btm Italia e BuyPuglia | quasi raddoppiate le presenze rispetto allo scorso anno Bari

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) Di seguito il comunicato: Da 27.000 a 48.732, BTMunitamente araddoppia i numeri dello, dimostrando come l’unione delle forze fra pubblico e privato possano produrre risultati tangibili. Oggi pomeriggio si concludono le contrattazioni B2B delcon circa 1300 incontri fra i 75 buyers stranieri e le circa 100 aziende, dopo aver visitato la Puglia da nord a sud con sette itinerari in tutte le province. BTM-è stata anche l’occasione con i suoi panel tecnici, per approfondire la conoscenza di un ecosistema, quello del turismo, in continua e dinamica evoluzione. Questi, in sintesi, i numeri di un evento dai contenuti di grande qualità che oggi, giornata conclusiva della fiera, ha ...