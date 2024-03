Brescia-Palermo sabato 02 marzo 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Il Brescia è nono in classifica a un solo punto dalla zona playoff mentre il Palermo è quinto a -5 dalla quella promozione diretta che si è allontanata un po’ ... (infobetting)

Brescia, 1 marzo 2024 – Terza partita nel breve spazio di una settimana per il Brescia, che deve cercare di far proseguire la sua serie positiva ospitando un ... (sport.quotidiano)

Brescia-Palermo è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e ... (ilveggente)

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. Le Rondinelle puntano al copo grosso per entrare nei playoff, cosa che non ... (sport.periodicodaily)

La Serie B non si ferma mai. Dopo gli impegni del weekend, torna in campo il programma della 27esima giornata: due le gare in scena alle 18.15,... (calciomercato)