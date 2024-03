Brasile | i convocati di Dorival Junior | c’è Danilo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il nuovo ct del, in vista delle amichevoli con Inghilterra e Spagna in programma il 23 e 26 marzo, ha reso noto l’elenco dei. Presente un solo calciatore della Serie A e si tratta del difensore della Juventus, mentre sono stati esclusi i compagni di squadra Bremer e Alex Sandro. Spicca anche Endrick, nuova stella del Real Madrid. Questa la lista dei 26: Portieri: Bento (Athletico Paranaense), Rafael (San Paolo), Ederson (Manchester City). Difensori:(Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto), Beraldo (Psg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Psg), Murilo (Palmeiras). Centrocampisti: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz ...

