Boxe | i pass per Parigi 2024 in palio al Preolimpico di Busto Arsizio categoria per categoria | gli azzurri già qualificati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) A partire da domenica vedremo in scena ildi, penultima tappa di qualificazione in tema diverso le Olimpiadi di. Novetenteranno di prendersi ila cinque cerchi, mentre quattro (Irma Testa nei 57 kg, Giordana Sorrentino nei 50 kg, Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg e Salvatore Cavallaro negli 80 kg) l’hanno già staccato. In particolare, andiamo a scoprire quanti saranno iinper la capitale francese per le rispettive categorie. Andando in ordine, le categorie maschili sono sette (51, 57, 63,5, 71, 80, 92 e +92 kg) e per tutte è previsto che le carte olimpiche siano quattro in questo primo, mentre le cose cambieranno in parte ...