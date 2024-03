Borsa | Tokyo aggiorna il record In Cina frena l’attività industriale

(Di venerdì 1 marzo 2024) A febbraio l’indice Pmi della Repubblica popolare è risultato in contrazione a 49,1, in calo su gennaio (49,2)

Positiva la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia: (TeleBorsa) - Si chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana per la Borsa di Tokyo, mentre si muovono toniche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, seguendo la ...teleborsa

Giappone: Pmi manifatturiero soffre contrazione record in quattro anni, Borsa Tokyo +2%. Nikkei 225 a un soffio da 40.000 punti: La contrazione è stata tra l’altro la peggiore dall’agosto del 2020. Ma nessun problema per la Borsa di Tokyo, tutt’altro, visto che il dato negativo conferma la difficoltà della Bank of Japan, al ...borse

Borsa: l'Asia chiude in rialzo, sguardo alle banche centrali: In netto rialzo Tokyo (+1,90%). Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 150,30 e sull'euro a 162,50. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+0,36%), ...quotidiano