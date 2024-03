Borsa | Milano sale ancora | corrono Saipem e Leonardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ladi(+0,7%), spinta dai recenti risultati delle trimestrali. A Piazza Affari(+5,8%), con il ritorno all'utile e la cedola nel 2025, e(+4%) che vede crescere ricavi e ordini. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 142 punti, con il rendimento del decennale italiano cheal 3,88%. Nel listino principale si mettono in mostra le banche con Mps (+2,1%), Bper e Banco Bpm (+1,9%), Intesa (+0,9%) e Unicredit (+0,7%). Acquisti su Stm (+1,2%), con le prospettive di crescita del settore dei semiconduttori, e Tim (+0,9%), dopo la performance negativa della vigilia. Andamento positivo le per utility dove Hera guadagna l'1,7%, Enel (+0,7%) e A2a (+0,1%). In calo Diasorin (-1,6%), Tenaris (-1%), Recordati (-0,4%).