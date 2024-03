Borsa | l' Europa positiva attende Wall Street | Milano +1 | 1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Borse europee in rialzo in vista dell'avvio didove i future sono contrastati. Dopo i dati dell'inflazione e della disoccupazione nell'Eurozona, torna il clima di ottimismo sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. Ad alimentare questa aspettative ci sono anche i dati diffusi nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0820 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Maglia rosa per(+1,1%). In rialzo anche Madrid (+0,9%), Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,5%). Poco mossa Parigi (-0,01%). A spingere i listini c'è il comparto immobiliare (+1,5%) che rifiata dopo le vicende della Cina. Sale l'energia (+1,1%), in linea con il petrolio. Il Wti guadagna l'1,5% a 79,4 dollari al barile. Il Brent si attesta a 83,1 dollari (+1,4%). Positive le utility ...