Borsa | l' Europa apre positiva e guarda a inflazione e crescita

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre si attendono una serie di dati macroeconomici tra cui gli indici Pmi del settore manifatturiero e l'. Tutti elementi che serviranno alla Bce per valutare un allentamento della politica monetaria. Avvio in rialzo per Francoforte (+0,65%), Londra (+0,6%) e Parigi (+0,29%).