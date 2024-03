Borsa | l' Asia chiude in rialzo | sguardo alle banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le Borsetiche chiudono innonostante l'incertezza sulla ripresa economica della Cina, dopo i dati sull'attività industriale che segnano ancora il passo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle, in particolare della Fed, dopo il Pil e l'inflazione negli Stati Uniti. In nettoTokyo (+1,90%). Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 150,30 e sull'euro a 162,50. A contrattazioni ancora in corso sono inanche Hong Kong (+0,36%), Shanghai (+0,28%), Shenzhen (+0,92%) e Mumbai (+1,41%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi manifatturiero della Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Usa e dell'Eurozona. Dall'Italia e dall'Eurozona previsti il tasso di disoccupazione e ...