Bonus IPO prorogato nel 2024 | quali vantaggi ha prodotto in 5 anni

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Decreto Milleproroghe, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha disposto la proroga delIPO, cioè del credito d’imposta riconosciuto sui costi di quotazione delle PMI, stanziando 6 milioni di euro per l’estensione al 31 dicembre. Una misura importantissima che sino ad oggi ha favorito una continua crescita delle quotazioni delle società più piccole all’Euronext Growth Milan, il mercato delle società a piccola e media capitalizzazione. Di cosa si tratta Introdotto per la prima volta dalla Legge di bilancio 2018, ilIPO consiste in un credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle società per la quotazione su mercati regolamentati (Borsa) o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno degli Stato Membri della UE, sino ad un importo massimo stabilito in 500.000 euro. Fra le spese ammesse al ...