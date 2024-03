Bologna | bruciata la foto di Meloni | vernice rossa sul capo della Digos E cacciano la sardina Santori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lepremier Giorgia, del ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Matteo Salvini, insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu sono state bruciate nel corso di una manifestazione pro Palestina di studenti a. Alcuni momenti di tensione ci sono stati all’arrivo davanti alla Prefettura, quando ildel, Antonio Marotta – come riferisce il Corriere.it – si è fatto avanti chiedendo ai manifestanti di calmarsi e allontanarsi dall’edificio. Ma dal gruppo di contestatori sono partite alcune uova ripiene di. Una di queste ha centrato nell’occhio lo stesso Marotta che ha avvertito: «State commettendo dei reati». I manifestanti non hanno gradito la presenza...