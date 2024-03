Bochum-RB Lipsia sabato 02 marzo 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Bayern, la Lazio può attendere: il pronostico del match con il Friburgo: Le quote sono tutte per i bavaresi che però hanno perso le ultime tre trasferte disputate. Compresa quella contro Sarri ...tuttosport

RB Leipzig: Bochum kommt zu früh für Lukas Klostermann: Das Auswärtsspiel von RB Leipzig beim VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) kommt zu früh für Lukas Klostermann. Das berichtet Sky. Der Verteidiger laboriert seit über einer Woche an einer Muskelverletzung ...onefootball

Bayern Monaco - Lazio, guai per Tuchel: cinque giocatori a rischio forfait: In casa Bayern il clima è già di per sé infuocato a causa della delicata situazione che riguarda Tuchel. L'allenatore già sa che dovrà abbandonare la ...lalaziosiamonoi