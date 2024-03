Bocchino | Lerner | Castellitto e Feltri ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 2 marzo alle 21 25 su Nove Con Travaglio e Scanzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nuova puntata del talk di approfondimento “Accordi&Disaccordi”, che sabato 221:25 torna in prima serata sulper raccontare l’attualità del nostro Paese.disono il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italoe l’editorialista del Fatto Quotidiano Gad. Il conduttore incontrerà anche l’attore e regista Sergio, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, per una chiacchierata sul nostro presente. Spazio fisso per il direttore editoriale del Giornale Vittorio. Tra i temi della discussione le conseguenze della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, prima governatrice M5S della Regione, un risultato che ha aperto molte discussioni sia ...