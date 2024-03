Bilancio Qualiano Di Procolo e Russo | a rischio la presentazione per il 15 marzo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024). Di: “È probabile che il comune sarà diffidato dalla Prefettura di Napoli”. È noto a tutti che i dirigenti dell’area economica finanziaria scappano (ben 3 in circa due mesi) via da, e il motivo è probabilmente legato al fatto che ci sono troppe problematiche responsabilità da assumersi per una cattiva gestione proveniente sicuramente dal passato. Troppi debiti, fatture non pagate e scarsa riscossione dei tributi locali. A fronte di questo, ovviamente l’amministrazione, per non fare brutte figure e per evitare il pre dissesto, chiede ai papabili dirigenti di fare quadrare i conti con escamotage che non trovano fondamento. Motivo per cui dopo pochi giorni scappano dimettendosi dall’incarico. E pure ...