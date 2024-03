Biden-Trump | duello al confine con il Messico | la sfida del dem al tycoon

Biden, luci e ombre sulle Presidenziali USA: Joe Biden è stato un buon presidente ma sarà un pessimo candidato al secondo mandato. Questa sarebbe la sintesi dell’editorialista Ezra Klein del New York Times il quale auspica il ritiro di Biden, ...money

La missione di Meloni negli Usa e il nodo dei “putiniani” d’Italia: Si è fatta conoscere come una conservatrice pragmatica e ha costruito un buon rapporto con il democratico Biden, ma è anche una leader della galassia sovranista che aveva eletto – e lei è sempre stata ...laprovinciapavese.gelocal

Il paradosso Meloni: vola in Usa e fa il tifo per Biden: Paradosso a Palazzo Chigi: Giorgia Meloni, presidente dei Conservatori europei, più volte coccolata nelle convention dei Repubblicani Usa, “deve” fare il tifo per Joe Biden. Cioè per i Democratici e n ...ilfattoquotidiano