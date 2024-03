Biathlon | startlist mass start femminile Oslo 2024 | orari | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Domani, sabato 2 marzo proseguirà ad, in Norvegia, la Coppa del Mondo 2023-di: la prima gara della seconda giornata sarà la 12.5 kmore 13.20, che vedrà al via le 30 atlete che hanno ottenuto la qualificazione dopo l’individuale odierna. L’Italia al momento sarebbe rappresentata da una sola azzurra, ovvero Lisa Vittozzi, automaticamente qualificata alla gara in quanto facente parteprime 25 della classifica generale di Coppa del Mondo, la quale avrà il pettorale 3. Hannah Auchentaller, invece, è inserita tra le riserve e dovrà sperare nella rinuncia di una5 qualificate tramite punteggio accumulato ad, oppure nelle rinunce di due tra le 25 qualificate ...