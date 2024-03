Biathlon | risultati e classifica Individuale Oslo 2024 | podio tutto norvegese | trionfa Laegreid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Norvegianell’che ha aperto il fine settimana dellla Coppa del Mondo maschile di. Ma non è, come da prassi, Johannes Boe are sui 19,5 km, bensì Sturla Holm, l’unico a trovare lo zero quest’oggi. Primo successo stagionale in Coppa per il 27enne, capace però poche settimane fa di conquistare l’oro nella sprint ai Mondiali di Nove Mesto. Ildei padroni di casa, con Tarjei Boe in seconda posizione e Vetle Sjastad Christiansen sul gradino più basso. Solo un quinto posto per Johannes Boe, che però si accontenta del trionfo nella Coppa di specialità. In mezzo ai cinque norvegesi si piazza il transalpino Perrot, in corsa per la vittoria fino all’ultimo poligono in piedi, in cui ha trovato ...