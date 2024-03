Biathlon | Lisa Vittozzi è quarta nell’individuale a Oslo | per la terza volta conquista la Coppa di specialità

(Di venerdì 1 marzo 2024)non riesce a salire sul podio ae chiude inposizione, ma per lanella sua straordinaria carriera si aggiudica ladidell’individuale femminile nelladel Mondo di. La campionessa sappadina fa il tris dopo le stagioni 2018/2019 e 2022/2023 grazie al quinto posto nella 15 km oggi sulla neve norvegese, riuscendo a scavalcare una Lena Haecki che invece commette un disastro completo sin dal primo poligono e dice addio a ogni chance. Con un gran ultimo giro– che ha chiuso con un paio di errori al tiro – riesce a rispondere all’attacco di un’altra diretta concorrente quale Vanessa Voigt e allo stesso tempo a gestire il vantaggio in ...

