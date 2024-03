Biathlon | Lisa Vittozzi contenta a metà | “La coppa è una soddisfazione | forse non ero ben concentrata”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Missione compiuta.ha conquistato per la terza volta in carriera (la seconda consecutiva) ladel Mondo individuale di. L’azzurra è riuscita nell’impresa dopo aver ottenuto il quarto posto nella 15 km di Oslo-Holmenkollen, prova valida per la terzultima tappa della rassegna itinerante. Una gara tutt’altro che semplice per la sappadina che, dopo un avvio positivo, ha commesso due errori nei poligoni centrali, fattore che l’ha costretta a inseguire le dirette avversarie, chiudendo così a 51.2 dalla vincitrice Ingrid Landmark Tandrevold (0+0+0+1). In seconda e terza posizione si sono classificate invece la svedese Elvira Oeberg (1+1+0+0) a 28.8 ed Ida Lien (0+1+0+0) a 51.2. L’aritmetica per la sfera di cristallo è però arrivata con la trentaseiesima posizione della svizzera Lena Häcki-Gross e ...