Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

VITTOZZI VINCE LA Coppa INDIVIDUALE. Lisa conquista il terzo trofeo nella specialità: “Centrato un altro obiettivo”: Lisa Vittozzi vince per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la Coppa individuale con 10 punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, Ingrid Tandrevold. Non è stata una gara facil ...fisi

